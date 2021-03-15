У Тернополі біля McDonald’s у чоловіка викрали барсетку з валютою

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель Хмельницького. У нього з мікроавтобуса викрали барсетку з грошима та документами. Як встановили правоохоронці, інцидент трапився 10 березня о 14.40 на вулиці Мазепи у Тернополі.

Потерпілий припаркувався на майданчику поблизу Макдональдса. Почув, що хтось стукає по його машині, вийшов подивитися, не зачинивши двері. Коли ж повернувся, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрали барсетку, в якій було понад 6 тисяч доларів, 10 тисяч злотих та 3 тисячі гривень.

За попередніми даними, зловмисників було двоє, один відволікав увагу водія, інший в цей час проник до салону та скоїв крадіжку. На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження. Злодіїв розшукують.

Правоохоронці застерігають: не залишайте в салонах сумки, гаманці, телефони, документи та інші цінності. Такі речі привертають увагу злодіїв. Виходячи з машини навіть ненадовго, не забувайте зачиняти вікна, двері, а майно забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж. // tenews.org.ua