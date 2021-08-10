За сприяння діяльності терористичної організації військовослужбовця засуджено до 6 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил Артемівським міськрайонним судом Донецької області військовослужбовця визнано винним у сприянні діяльності терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець за допомогою одного з месенджерів передавав учаснику терористичної організації «ДНР» інформацію про організаційно-штатну структуру, кількість особового складу, озброєння, місця дислокації, завдання, проведення навчань за участі міжнародних партнерів, пересування та морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України на території проведення операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовець передавав ці дані учаснику терористичної організації «ДНР», який виконував завдання щодо збору інформації розвідувального характеру від так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

Також доведено, що військовослужбовець придбав, носив та зберігав за місцем проживання вогнепальну зброю і бойові припаси без відповідного дозволу.

На теперішній час обвинувальний вирок не набрав законної сили.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора