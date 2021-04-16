Жінку, чиї останки знайшли у львівському парку, було вбито

Людські останки, які виявили у Снопівському парку у Львові 13 квітня, належать зниклій 58-річній львів’янці. Поліцейські встановили, що торік у листопаді жінку вбив її знайомий. Чоловік розчленував тіло, частинами виніс фрагменти у сумці та залишив на території парку.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські 13 квітня отримали повідомлення про те, що на території Снопівського парку, що на вулиці Липова Алея у Львові, були виявлені фрагменти тіла людини. Приїхавши на місце події, поліцейські дійсно виявили фрагменти людського тіла, яке було розчленоване, а також сумку, у якій їх принесли у парк.

Загиблою виявилася 58-річна львів’янка. Жінка ще торік на початку листопада перебувала в гостях у свого знайомого – 67-річного львів’янина. У поліції кажуть, що жінка жила поруч зі Снопківським парком та зловживала алкоголем.

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого львів’янин до смерті забив свою гостю. Далі, намагаючись уникнути покарання, зловмисник розчленував тіло, частинами виніс фрагменти у сумці та залишив на території парку, де їх і виявили перехожі.

Наразі особу підозрюваного встановили. Зловмисник зізнався у скоєному та стверджує, що конфлікт стався через те, що жінка намагалася його обікрасти.

«Жінка, фрагменти тіла якої було виявлено в парку, числилась як безвісти зникла. Їй 58 років, вона проживала біля Снопківського парку і любила зловживати спиртними напоями. Востаннє до зникнення її бачили родичі. Ми встановили особу злочинця і з’ясували, що він скоїв вбивство під час розпивання спиртних напоїв. Цей чоловік нам розповів, що між ним і згаданою жінкою виник конфлікт, бо вона хотіла його обікрасти. Коли він виходив із кімнати, то побачив, що потерпіла витягнула з шухляди його кошти. Чоловік її вдарив, жінка втратила свідомість. І через деякий час він побачив, що вона вже мертва, тому вирішив позбавитися тіла, розчленувавши його. Після цього тіло виніс у парк і там залишив», – кажуть у поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.