Викрито у хабарництві службовців екологічної інспекції Донеччини

Службовці вимагали 25 тисяч гривень за зменшення суми збитків в акті екологічної інспекції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції, слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорськ, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрили начальника та інспектора одного з відділів в одержанні неправомірної вигоди.

44-річний начальник та 28-річний інспектор відділу вимагали від підприємця 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за зменшення суми збитків в акті екологічної інспекції. Надалі обіцяли посприяти у закритті кримінального провадження щодо незаконної порубки деревини та перекваліфікації його на адміністративне правопорушення.

Поліцейські затримали службовців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після переказу коштів на рахунок одного з фігурантів.

Вирішується питання про повідомлення обом правопорушникам підозр за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України