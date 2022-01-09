У Києві дитячий хірург їздив «під кайфом» за кермом

У Києві патрульні поліцейські зупинили дитячого хірурга у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Поліцейські через порушення ПДР на вулиці Івана Виговського зупинили автівку Hyundai. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що водій перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіку запропонували пройти медобстеження у лікаря-нарколога, після чого він почав нервувати і намагався втекти з місця інциденту.

«Коли його наздогнали — почав кидатися на правоохоронців, за що на нього надягли кайданки. Пізніше у нього знайшли пакети із порошкоподібною речовиною та два шприці із ще якоюсь наркотою. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу», — йдеться у повідомленні.

Водій Hyundai намагався запевнити правоохоронців, що підозрілі речовини йому «підкинули». Пізніше патрульні встановили, що за кермом автівки перебував лікар-хірург Богдан Березовський, який працює у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. // «Апостроф»