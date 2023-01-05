Мешканець Львівщини заробляв на ухилянтах-втікачах

В обмін на «винагороду» підприємливий львів’янин допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон, використовуючи підроблені документи. Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі поліції Львівщини затримали зловмисника «на гарячому».

Наприкінці 2022 року оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили місцевого мешканця, який налагодив схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Львова пропонував військовозобов’язаним особам, які бажали уникнути мобілізації, виїхати на територію іншої держави за підробними документами. Для цього він обіцяв виготовити для «нелегалів» фіктивний дипломатичний паспорт. Свої послуги чоловік оцінив у 4 000 доларів США.

За зібраними матеріалами оперативників УДВБ слідче управління ГУНП у Львівській області розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі львівської поліції затримали львів’янина на одержанні частини коштів – 2 000 доларів США. Гроші вилучено.

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури зловмиснику вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України