В Одесі 16-річного підлітка притягують до відповідальності за пограбування перехожого

Хлопець помітив молодого чоловіка, який прямував повз Олесксіївський сквер, накинувся на нього, побив і відібрав смартфон.

«Поліцейські правопорушника розшукали і чуже майно в нього вилучили. Неповнолітньому оголосили підозру за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України.

Згідно з законодавством, за грабіж, поєднаний з насильством, юнакові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років», — повідомив слідчий відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Андрій Троскот.

Одеське районне управління поліції № 1