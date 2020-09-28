Экс-чиновника СНБО будут судить за растрату более полумиллиона гривен

Будут судить экс-руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за растраты более 513 000 гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, а также составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КУ Украины).

«Следствием установлено, что чиновник осуществлял лишние начисления и выплаты заработной платы отдельным работникам Центра, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 513 000 гривен. Также чиновник от одного из работников Центра получил на свой карточный счет денежные средства в сумме 10 000 гривен, как определенную им долю денежных средств от начисленной ему незаконной заработной платы в декабре 2018 года. Им же, для прикрытия своей преступной деятельности, подделывались официальные документы, путем внесения в них заведомо ложных сведений», — добавляется в сообщении.

Так, в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.