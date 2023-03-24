На Житомирщині затримали молодика, який смертельно травмував батька

22 березня у лікарні помер 52-річний житель с. Зубкович, як з’ясувалось, від отриманих під час конфлікту травм. В їх нанесенні поліцейські обгрунтовано підозрюють сина чоловіка. Таке діяння карається ув’язненням терміном до 10 років.

Розбираючись в обставинах події, поліцейські встановили, що удень 21 березня після спільного застілля син побив батька через виникле між ними ситуативне непорозуміння. Уже уночі стан чоловіка погіршився і він втратив свідомість. Каретою екстреної медичної допомоги його доставили до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. На жаль, врятувати життя чоловіка медикам не вдалося.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та провели низку слідчих дій, у тому числі огляд місця події.

Відтак за результатами зібраних речових доказів поліцейські оголосили 28-річному синові про підозру у вчиненні діяння, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Усі процесуальні дії проводились під керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області