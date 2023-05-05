На Житомирщині затримали злочинну групу торговців боєприпасами
Двох зловмисників затримали під час продажу за 100 тисяч гривень ручних гранатометів та набоїв до автоматичної зброї.
Викрили та задокументували злочинну діяльність групи слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції та поліції Житомирської області.
Поліцейські встановили, що незаконними оборудками з боєприпасами займалися двоє мешканців Житомирщини. Затримали фігурантів під час чергового продажу «товару»: цього разу – двох ручних протитанкових гранатометів та більше тисячі набоїв до автомата Калашникова. Реалізація відбувалася на трасі Київ-Чоп на Житомирщині.
Під час обшуку автомобіля зловмисників поліцейські вилучили 100 тисяч гривень, які вони отримали за продаж гранатометів і патронів.
Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
За місцями проживання підозрюваних та в інших фігурантів провадження проведено обшуки, у ході яких вилучено близько трьох тисяч набоїв до автоматичної зброї, гранату, холодну зброю та окремі частини вогнепальної зброї.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел походження вибухових пристроїв та боєприпасів, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їхнього незаконного зберігання та збуту.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Управління комунікації Національної поліції УкраїниTweet