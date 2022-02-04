Посадовця Держрибагентства викрито на одержанні хабаря за оренду державного майна

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито керівника структурного підрозділу ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва» Державного агентства меліорації та рибного господарства України (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець держпідприємства вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення т.в.о. директора вказаного підприємства щодо передачі в оренду державного майна без погодження з Фондом державного майна України.

Свої «послуги» посадовець оцінив у 18 000 гривень, які громадянин мусив перерахувати на його банківський рахунок.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після переведення неправомірної вигоди.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві, за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура