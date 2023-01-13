За хабарництво судитимуть голову одного з райсудів Кіровоградщини

13 січня 2023 року прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Кіровоградської області, якого викрито на вимаганні та одержанні 1 тис. доларів США неправомірної вигоди, та двох помічників суддів, які сприяли у вчиненні цього злочину.

У ході досудового слідства встановлено, що суддя вимагав від громадянина грошові кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів м. Кропивницький щодо не притягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

З метою реалізації умислу та впливу на суддю, який мав розглядати справу про адміністративне порушення, суддя одного з районних судів Кіровоградської області залучив до вчинення злочину двох помічників суддів.

26 серпня 2022 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП та спільно з Управлінням СБУ в Кіровоградській області суддю було викрито одразу після отримання частини обумовлених коштів та розподілення їх між спільниками.

Дії судді та помічників суддів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Помічникам суддів, які виготовили та підписали без відома судді судове рішення, додатково інкриміновано ч. 3 ст. 358 КК України.

За вчинене особам загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура