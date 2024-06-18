Жителя Подільського району Одещини затримали за пограбування 82-річної односельчанки

Зловмиснику, який з оселі пенсіонерки виніс гроші та продукти харчування, слідчі повідомили про підозру і помістили його під варту. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі.

Подія сталася в одному з сіл Куяльницької територіальної громади. Правоохоронцям старенька розповіла, що у вечірній час почула гуркіт, а потім побачила в кімнаті чоловіка, який, залякавши її погрозами застосування фізичної сили, почав нишпорити по шафах та ящиках. З-під подушки на ліжку, де вона знаходилася, зловмисник забрав гаманець із грошима в сумі вісім тисяч гривень, а з холодильника – продукти харчування, після чого втік.

Протягом кількох годин поліцейські встановили та затримали правопорушника. Ним виявився ніде не працюючий та без постійного місця мешкання 40-річний місцевий чоловік. Він пояснив: обрав бабусю у якості жертви, бо знав, що вона самотня, а проник до будинку через кватирку.

У нього вилучили частину викрадених продуктів та трохи більше тисячі гривень.

«Ми затримали правопорушника і під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд задовольнив наше клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції в Одеській області