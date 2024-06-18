Жителю Київщини повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 21-річному чоловікові за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний познайомився з 15-річною дівчиною та під приводом провести додому, заманив її до себе. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, він зґвалтував її.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 2 місяці.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №1 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура