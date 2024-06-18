Пʼяним втік з місця ДТП та намагався підкупити правоохоронця: поліція Рахова притягнула до відповідальності порушника

17 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Богдан Рахівського району невідомий здійснив наїзд на велосипедиста та втік з місця автопригоди.

За викликом виїхали співробітники Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що наїзд на 46-річного велосипедиста, який рухався автодорогою, скоїв водій автомобіля «Opel Zafira», після чого втік у невідомому напрямку.

Велосипедиста оглянули медики – на щастя потерпілий серйозно не постраждав.

Провівши ряд пошукових заходів працівники Рахівського райвідділу, зокрема поліцейські офіцери Богданської територіальної громади встановили, що за кермом автомобіля перебував 25-річний місцевий мешканець. Порушника розшукали для притягнення його до відповідальності, він перебував у стані алкогольного спʼяніння (1,13 проміле).

Вже під час оформлення матеріалів, щоб уникнути покарання, фігурант спробував надати співробітникам групи реагування патрульної поліції неправомірну вигоду.

В результаті, окрім адміністративних правопорушень, чоловікові інкримінують і вчинення кримінального, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Адміністративні протоколи на порушника складено за ст. ч. ст. 122, 124, ч. 2 ст. 126 та ч. 4 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 38 505 гривень.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає максимальне покарання – 4 роки позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області