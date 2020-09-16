Кіберполіція викрила провайдера у незаконній ретрансляції телеканалів

Фігуранти налагодили незаконну трансляцію п’яти українських телеканалів. Дозволів на таку діяльність правопорушники не мали. За це їм загрожує до шести років за ґратами.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, викрили товариство, яке незаконно здійснювало ретрансляцію телевізійних каналів на території Київської та Вінницької областей.

Кіберполіція встановила, що компанія з 2017 року надавала населенню послуги з підключення інтернету та кабельного телебачення. Однак, серед пакета послуг були п’ять телеканалів, дозволів на ретрансляцію яких провайдер не мав.

Таким чином підозрювані порушили авторські права телекомпаній. Попередньо встановлена сума збитків сягає понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки за адресою підприємства, місцезнаходженням обладнання та в оселях фігурантів. За результатами вилучено обладнання для ретрансляції та документацію. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує порушникам – позбавлення волі на строк до шести років.

Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України