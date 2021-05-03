На Полтавщині рибалка-браконьєр побив журналіста

Слідчим відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомлено про підозру 38-річному місцевому мешканцю, який заподіяв тілесні ушкодження журналістові під час здійснення ним законної професійної діяльності.

За допомогою до поліції Полтавщини 5 березня звернувся 41-річний журналіст. Він повідомив, що під час професійної діяльності в місті Кременчук йому завдав тілесні ушкодження невідомий чоловік.

У процесі розслідування інциденту слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановлено, що того дня потерпілий фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро. Під час здійснення журналістської діяльності один із чоловіків, який імовірно причетний до браконьєрства, спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

Араік Кочкадамян, начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу причетну до скоєного та всі обставини події. Свідків опитано та вилучено всі необхідні речові докази. Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду, який має визначити ступінь вини фігуранта та обрати вид покарання».

У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)