Избили молотком и бросили в багажник: в Днепре задержали подозреваемых в убийстве

Полиция Днепра арестовала двух мужчин, подозреваемых в убийстве 57-летнего человека. Погибшему нанесли более двадцати ударов молотком по голове и оставили в багажнике джипа.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

28 октября на улице Набережной Заводской горожанин нашел тело своего отца в багажнике Nissan X-Trail и рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Ранее 57-летний днепрянин отправился на рыбалку, однако в какой-то момент перестал выходить на связь с родственниками, что обеспокоило его сына.

Правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к совершению убийства. По предварительной версии, нападавшие нанесли умершему несколько десятков ударов молотком по голове и оставили его багажнике.

Сейчас мужчины 34 и 39 лет находятся под стражей. За умышленное убийство им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по статье 115 ч. 2 УК Украины. По решению прокуратуры, подозреваемые будут находиться 60 дней в следственном изоляторе без возможности внесения залога. Детали произошедшего устанавливаются.