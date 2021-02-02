На Луганщині судитимуть ОЗГ, яка налагодила підпільний бізнес зі збуту фальсифікованого алкоголю

Луганською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи у складі трьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ( ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, мешканець Сватівського району з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв організував злочинну групу, залучивши до її складу ще двох місцевих жителів.

Відповідно до розробленого організатором плану, учасники угруповання налагодили підпільний бізнес з придбання та збуту незаконно виготовленого алкоголю. Продукція реалізовувалася на території міського підприємства «Сватівський міський ринок» та за фактичним місцем проживання членів організованої групи. Вказані товари не мали марок акцизного податку та відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва.

Вказана організована злочинна група діяла з січня по жовтень 2020 року. Крім того, під час санкціонованого обшуку в організатора угруповання правоохоронці вилучили 7,5 кг канабісу, який він зберігав за місцем проживання. Вказані дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів в особливо великому розмірі без мети збуту).

Злочинне угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області.

Стосовно організатора злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, стосовно інших учасників групи – особисте зобов’язання.

Учасникам злочинного угруповання загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн, організатору – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури