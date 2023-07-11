У Києві рецидивіст «під кайфом» металевими палицями пошкодив автомобіль киянки

Інцидент трапився на проїжджій частині в Дніпровському районі столиці. Порушника на місці скоєння злочину зупинили очевидці та передали правоохоронцям. За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від пасажирів трамваю про те, що на проїжджій частині вулиці Алматинської невідомий чоловік б’є по автомобілю металевою арматурою. За вказаною адресою негайно прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського управління поліції Альона Голенко, внаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці за допомоги очевидців затримали дебошира, який перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння:

«Ми з’ясували, що чоловік, раптово вибігши на проїжджу частину, став бити двома металевими палицями по капоту та лобовому склу автомобіля марки «Рено Логан», за кермом якого перебувала власниця транспортного засобу. Ми затримали його в порядку статті 289–2 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився неодноразово судимий за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин 37-річний уродженець Луганщини. Своїми протиправними діями чоловік завдав потерпілій близько 45 000 гривень матеріальної шкоди».

За цим фактом відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до п’яти років.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування та перевірка чоловіка на причетність до наркозлочинів», — додала Альона Голенко.

Відділ комунікації поліції Києва