Поліцейські встановлюють шахраїв, які за добу ошукали шістьох жителів Сумщини

Зловмисники телефонували потерпілим та представлялися працівниками банку, просили про допомогу в соціальних мережах від імені знайомих та просто намагалися продати неіснуючий товар. Невідомі злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму сто десять тисяч гривень.

Вчора до Сумського районного управління поліції за допомогою звернулась 47-річна жінка. Заявниця розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник повідомив, що термін дії банківських карток потерпілої закінчився, а для їх активації необхідно надати повну їхню конфіденційну інформацію. Нічого не підозрюючи, довірлива жінка виконала всі вказівки незнайомця після чого з її рахунку зникли гроші в сумі 36500 гривень.

Другою жертвою зловмисників став сумчанин. Чоловік розповів поліцейським, що в мережі Інтернет у одній із соціальних мереж йому надійшло повідомлення від нібито його знайомої, яка просила грошову допомогу. Не вагаючись, довірливий чоловік перерахував 6000 гривень на вказану картку. Через деякий час зателефонувавши до своєї знайомої він встановив, що ніякі гроші вона в нього не просила, а її сторінка в соціальній мережі не дійсна.

В аналогічну пастку шахраїв потрапило ще троє мешканців Сумського та Конотопського районів. Потерпілим також в різних соціальних мережах надходили повідомлення з проханням про грошову допомогу від нібито їх знайомих. Довірливі громадяни перераховували гроші шахраям, а потім телефонували вже своїм знайомим.

У Конотопі до поліції за допомогою звернулась 40-річна жінка, яка розповіла, що натрапила на одному з сайтів на оголошення щодо продажу мобільного телефону. Потерпілу зацікавила дана інформація і вона вирішила його придбати. Нічого не підозрюючи заявниця перерахувала на картку невідомого передоплату в сумі 12 тисяч гривень. Через деякий час зловмисник перестав виходити на зв’язок. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на гачок до інтернет-шахраїв.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та встановлюють осіб, які причетні до злочину.

Відділ комунікації поліції Сумської області