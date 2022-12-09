На Київщині чоловік забив до смерті власну матір

3 грудня, близько 8:30 години, до поліції звернулася 48-річна донька із повідомленням, що в селі Дударків померла її мати – 72-річна місцева мешканка.

Поліцейські встановили, що потерпілій були нанесені тяжкі тілесні ушкодження.

Під час проведення низки оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини встановили, що до вчинення даного правопорушення причетний 46-річний син потерпілої, з яким вони разом проживали. Зловмисник наніс своїй матері численні удари руками по голові, внаслідок чого остання померла.

Оперативники затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, зловмиснику повідомлено про підозру [ч. 2 ст. 121 ККУ]. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Київської області