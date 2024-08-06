Торгували впливом у сервісних центрах МВС: оперативники ДВБ Нацполіції викрили ділків з чотирьох областей та Києва

На Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та Києві внутрішня безпека поліції заблокувала діяльність аферистів у сервісних центрах МВС. Зловмисників притягнуть до кримінальної відповідальності. Детальніше про триваючу боротьбу ДВБ із злочинами в ТСЦ.

Київ. 51-річний місцевий пропонував за 13 тисяч гривень фіктивне навчання в автошколі та гарантовану здачу практичного іспиту з водіння. Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку.

Тернопільщина. Ділок обіцяв за 12 тисяч гривень “вирішити” іспит з водіння в ТСЦ. Відправив на зустріч родича-посередника.

Оперативники ДВБ зібрали доказову базу протиправної діяльності обох фігурантів.

Волинь. Тут 28-річний мешканець за хабар пропонував реєстрацію авто або індивідуальні номерні знаки. Затримали молодика на «гарячому».

На Хмельниччині “бігунок” пропонував за 10 тисяч гривень перереєструвати авто без присутності власника. Затриманий оперативниками ДВБ та слідчими обласної поліції після отримання частини коштів.

Сумщина. Оперативники Сумського управління ДВБ спільно зі слідчими ГУНП в Сумській області викрили інструктора автошколи, який обіцяв домовитись у ТСЦ про успішну здачу іспиту з водіння за 5 тисяч гривень. Всі гроші обіцяв передати адміністратору ТСЦ.

П’ятьом фігурантам вже оголошено про підозру за зловживання впливом (ст. 369-2) Кримінального кодексу України. А одному фігуранту оголошено про підозру за підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.4 с.27, ч.3 ст.369 ) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності «бігунків».

Свідків подібних протиправних дій просимо анонімно повідомляти нам в Telegram-бот ДВБ: @dvb_np_bot або за номером (050) 352 72 77

Також нагадуємо, що оформити документи у сервісних центрах МВС можна офіційно та швидко, не звертаючись до послуг сторонніх осіб.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України