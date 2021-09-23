₴300 тис. безпідставних виплат – на Луганщині судитимуть експосадовця шахти «Первомайськвугілля»

Одному із колишніх керівників державного підприємства інкримінують зловживання службовим становищем.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області спільно з колегами-правоохоронцями, один із керівників шахти погодив письмову заяву про видачу поворотної фінансової допомоги посадовцю шахти. В наслідок чого йому безпідставно були нараховані 300 тис. грн, а відтак держпідприємству завдано збитків на відповідну суму.

На підставі отриманих доказів слідчі відділу №4 Сєвєродонецького районного управління поліції повідомили одному з керівників державного підприємства «Первомайськвугілля» про підозру. Наразі слідство завершено.

Обвинувальний акт за погодженням із Попаснянським відділом Лисичанської окружної прокуратури Луганської області скеровано до суду за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України