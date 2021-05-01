За одержання хабаря судитимуть начальницю відділу Свалявської РДА

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Свалявської райдержадміністрації за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що до обвинуваченої звернулася громадянка з метою отримання дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. За прийняття позитивного рішення у цій ситуації посадовиця попросила 500 доларів США.

У січні особу було викрито під час одержання вказаної суми неправомірної вигоди. Наразі слідство, яке здійснювали співробітники СУ ГУНП в Закарпатській області, завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури