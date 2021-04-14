Понад ₴1,3 млн. шкоди потерпілим і 13 фактів протиправної діяльності – у Києві судитимуть учасників злочинної організації

Зловмисники «вибивали» в громадян неіснуючі борги. При цьому погрожували потерпілим і їхнім родичам, пошкоджували їхнє майно, наносили тілесні ушкодження та викрадали людей. За свої «послуги» зловмисники забирали собі 50% суми «боргу». Відомо, що вимагали від 20 до 400 тисяч доларів США.

«Клієнтів» фігуранти шукали через оголошення в мережі. Свої «послуги» приховували під виглядом офіційних договорів про правове обслуговування та представництво інтересів осіб, які до них зверталися.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями викрили злочинну організацію у листопаді 2019 року. Тоді слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за участю столичного полку поліції особливого призначення за процесуального керівництва Генпрокуратури (наразі – Офіс Генерального прокурора) затримали фігурантів.

Загалом правоохоронці задокументували 13 фактів протиправної діяльності учасників злочинної організації. Своїми діями фігуранти завдали потерпілим шкоди на понад 1,3 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальні акти щодо п’ятьох зловмисників скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами); ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження); ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 3 ст. 186 (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України