За вбивство пасинка через спадщину судитимуть жителя Лубенщини

Лубенською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно 67-річного місцевого жителя, якому інкримінують вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 19 травня цього року, перебуваючи за місцем свого проживання, унаслідок конфлікту, виниклого через спадщину, чоловік із мисливської гладкоствольної рушниці застрелив 46-річного пасинка. У подальшому з метою приховування злочину вночі він вивіз тіло на смітник, де його обгорілі рештки виявили правоохоронці. Особисті речі вбитого знайдено у ставку.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури