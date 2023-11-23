Путін помилував двох убивць-людожерів, які воювали проти України − росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін за участь у війні з Україною помилував сахалінського людожера Дениса Горіна і засудженого за ритуальні вбивства Миколу Оголобяка, який також має в біографії факт людожерства, повідомляють росЗМІ.

Про це пишуть “Холод“, Сибирь. Реалії, Російська служба ВВС News і 76.RU.

Повідомляється, що уродженець Сахалінської області Горін був тричі засуджений за вбивства щонайменше 4 осіб, що сталися у 2003, 2010 і 2011 роках (два вбивства, які Горін скоїв спільно з братом Євгеном).

Вбивство, скоєне у 2010 році, було розкрите влітку 2012 року. За версією слідства, Горін спочатку вбив людину, а потім зрізав із ніг трупа м’ясо − промив, поклав у холодильник і пізніше з’їв. Востаннє вбивцю засудили до 22 років виправної колонії особливого режиму.

Повідомляється, що місяць тому на сторінці Горіна в соцмережі з’явилося нове фото − у військовій формі із Z-символікою на рукаві.

Про нинішнє місцезнаходження Горіна журналістам повідомив його сусід Дмитро: “Зараз він у Южно-Сахалінську, у госпіталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, півстроку як із куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам’ятають”.

Також росЗМІ пишуть, що цього тижня стало відомо, що за участь у війні в Україні помилували 33-річного Миколу Оголобяка, якого у 2010 році засудили до 20 років колонії за ритуальні вбивства 4 підлітків і людоїдство.

Батько Оголобяка повідомив, що той повернувся з війни до Ярославля на початку листопада: “Він служив там півроку в “Шторм Z”… Він після поранення − інвалід. Він ходить, але поранення було важке. Поки що ніким не працює, відновлюється. На СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.) його навряд чи знову візьмуть”.

ЗМІ пишуть, що Оголобяк був членом секти сатаністів, яка спершу вбивала собак і кішок, а у 2008 році вбила і розчленувала чотирьох підлітків: 3 дівчат і хлопця.

Слідство дійшло висновку, що вбивства були ритуальними. Повідомляється, що вбивці мали ритуальну галявину, де палили багаття, шикувалися у формі пентаграми, жертв убивали кинджалами. Описується, що під час одного з убивств Оголобяк уголос рахував удари − і робив це доки не завдав 666.

Згідно з матеріалами справи, трупи вбивці розчленовували і закопували.

Також є інформація, що двом першим убитим дівчатам сектанти відрізали груди, вийняли серце і язик, засмажили їх і з’їли.

Більшості сектантів на той час не було 18 років, вони отримали до 10 років колонії. Оголобяка, який на момент убивства був повнолітнім, засудили до 20 років − він мав сидіти до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Путін у квітні цього року помилував Владислава Канюса − убивцю кемеровської студентки Віри Пехтелевої. // УП