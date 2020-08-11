НАБУ объявило в розыск скандальных судью Вовка и Ко (фото)
Также в розыск объявили еще шестерых фигурантов дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк.
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
В частности, в розыск были объявлены Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Сергей Остапец.
|№ п/п
|Фото
|Інформація про підозрюваного
|1.
|Вовк Павло Вячеславович, 07.07.1978 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України
|2.
|Келеберда Володимир Іванович, 16.04.1978 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 КК України
|3.