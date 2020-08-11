НАБУ объявило в розыск скандальных судью Вовка и Ко (фото)

Также в розыск объявили еще шестерых фигурантов дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В частности, в розыск были объявлены Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Сергей Остапец.