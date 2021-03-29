НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Про це журналісту УНН повідомила речник САП Ольга Постолюк.

«Так, оголосили», — сказала у вона у відповідь на запитання, чи оголошено ексголову правління ПриватБанку в розшук.

Детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.

Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

Пізніше Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн 210 тис. грн. Потім за нього внесли заставу.