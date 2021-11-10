Зловмисники підсипали ліки в напої, а потім грабували людей

У Тернополі затримано міжрегіональну злочинну групу, яка кваліфікувалася на заволодінні майном громадян, доводячи їх до безпорадного стану за допомогою медичного препарату.

До складу вказаної злочинної групи входило сім чоловіків віком 22-30 років. Зловмисники знайомились з громадянами у громадських місцях, зокрема у розважальних закладах, на залізничних вокзалах, автостанціях тощо. Поганці швидко входили у довіру та пропонували майбутнім потерпілим спільно провести час, розпиваючи алкогольні напої.

Вже під час посиденьок нічого не підозрюючим жертвам непомітно підсипали у напій сильнодіючий лікарський препарат.

Потерпілі нічого не пам’ятали по пів доби, часто втрачали свідомість і лише згодом, прийшовши до тями, розуміли що їх ошукали на всі цінні речі, документи і грошові кошти. Наразі встановлено причетність злодіїв до вчинення восьми епізодів злочинів, однак реальна кількість вчинених злочинів з’ясовується. Суми збитків різні, від декількох тисяч до 250 тисяч гривень.

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.