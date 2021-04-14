У центрі Харкова затримали групу вимагачів (фото, відео)

Лозівська окружна прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 24 березня 2021 року в смт. Панютине Харківської області група осіб пред’явила вимогу голові товариства з обмеженою відповідальністю переєструвати належне йому підприємство на вказаних осіб. Зловмисники нанесли чоловікові тілесні ушкодження у вигляді побоїв та повідомили, що в разі відмови постраждають члени його сім’ї.

Наступного дня потерпілий звернувся із заявою на дії вимагачів до прокуратури.

У подальшому голова ТОВ зустрівся з вимагачами. Зловмисники, погрожуючи, повідомили, що потерпілий за не переєстрацію корпоративних прав на підприємство має передати їм 700 тис. доларів США.

Того ж дня голова ТОВ передав рекетирам 100 тисяч доларів США як гарантію того, що погоджується на їхні вимоги.

14 квітня цього року, перебуваючи в готелі «Kharkiv Palace», потерпілий передав групі вимагачів 600 тис. доларів США. Відразу після цього п’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури