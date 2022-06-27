На Черкащині СБУ припинила пропагандистську діяльність ще 4-х прибічників воєнної агресії рф

Служба безпеки України продовжує викривати прибічників збройної агресії російської федерації. Цього разу, припинено діяльність 4-х проросійських пропагандистів у Черкаському районі.

За даними досудового слідства, 3-є чоловіків відкрито пропагували прокремлівські погляди та підтримували збройну агресію рф. Вони героїзували російських загарбників та захоплювалися так званими «досягненнями» росармії. Натомість, українських захисників називали «бадерва», «укропи», «предані нацики» та «фашисти». Також, відкрито підтримували окупацію міст України та агресію рф вважали виключно визвольною «військовою спецоперацією».

Крім того, встановлено, що пропагандисти-радіоаматорами зібрали 3 радіостанції військового зразка та в подальшому, ймовірно, планували перехоплювати хвилі ЗСУ і збирати дані про дислокацію військових частин на території регіону. Співробітники СБУ попередили передачу даних ворогу та вилучили радіообладнання.

Ще одна жителька обласного центру, яка є уродженкою росії, виявилась прихильницею «путінської політики». У соцмережі «Однокласники» на власній сторінці вона неодноразово у своїх репостах та публікаціях підтримувала злочинні дії окупантів та захоплювалась наказами путіна. Також, пропагандистка розповсюджувала відео із закликами повідомляти всім про те, що насправді окупанти не стріляють по мирним містам, вони їх звільняють. Також жінка зазначала, що факти звірств та знищення мирного населення військовими рф – це перебільшення та спотворення подій повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Наразі за викритими фактами слідчі СБУ повідомили 4-м пропагандистам про підозри за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття пропагандистів здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Черкаській області