₴2,2 млн. збитків на будівництві реабілітаційно-оздоровчого центру: на Закарпатті судитимуть заступника Рахівського мера

Також на лаві підсудних опинився і керівник генпідрядної організації. Кошти на будівництво центру виділялися в рамках реалізації міжнародних грантових програм.

Як встановили поліцейські, у 2021 році міська рада проводила процедуру публічної закупівлі робіт з будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. Попри те, що пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації, з комерційною структурою уклали відповідний договір.

Дані порушення виявила аудиторська служба та надіслала листа з вимогами припинити зобов’язання за договором. Достеменно знаючи, що угода повинна бути розірвана, та всупереч припису контролюючих органів посадовець міської ради уклав додаткові договори до угоди.

Окрім цього, в подальшому до актів виконаних робіт були внесені недостовірні дані щодо вартості, обсягів та строків їх виконання — і на рахунки генпідрядника наприкінці 2021 року безпідставно перераховані кошти понад 2,2 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно одного із заступників міського голови та директора генпідрядної організації скеровано до суду.

Національна поліція України