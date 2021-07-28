НАБУ попросило суд арештувати Януковича і його сина у справі «Межигір’я»

​​НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії експрезидента кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, його сина — за ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.209 КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.