НАБУ проводить слідчі дії в Харківській ОВА

Сьогодні, 5 квітня, співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у Харківській обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА в Telegram .

У відомстві зазначають, що слідчі дії відбуваються у структурних підрозділах ОВА. Зокрема, у керівництва апарату обласної військової адміністрації та департаменту агропромислового розвитку.

“ОВА зі свого боку максимально і всебічно співпрацює з НАБУ і сприяє його роботі, надає детективам Агентства всі документи і необхідну інформацію”, – додають у Харківській ОВА.

Варто зауважити, що раніше інформація про “обшуки в ОВА” з’явилася у харківських ЗМІ.