Затримано зловмисника, причетного до вбивства жінки, яку знайшли застреленою в квартирі у Миколаєві

Злочинець, 33-річний миколаївський таксист, із жертвою познайомився в інтернеті. Потерпілу вбив та забрав у неї близько 6000 гривень. В автомобілі чоловіка знайшли зброю з глушником, з якої ймовірно і була застрелена жінка.

Над розкриттям вбивства 38-річної мешканки Черкаської області працювали оперативники Управління карного розшуку, слідчі та оперативні співробітники Миколаївського районного управління, а також відділення поліції № 1.

В результаті поліцейські встановили, що зловмисник познайомився із жертвою в інтернет-мережі. Під приводом інтимного спілкування домовився про зустріч, прийшов до неї в орендовану квартиру. Жінку вбив двома пострілами в голову, в оселі знайшов близько 6 тисяч гривень, усе, до чого торкався, зібрав у пакет, забрав та пішов. 18 березня в ході спецоперації злочинця затримали у Миколаєві.

В салоні автомобіля зловмисника поліцейські виявили пістолет, револьвер із глушником та набої. Таксиста слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 115 ККУ, ч. 1 ст. 263 ККУ), за що Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 15 років ув’язнення.

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі оголосили затриманому підозру у вчинені умисного вбивства та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід.

Наразі слідчі дії тривають. Також правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів із застосуванням зброї на території регіону та країни.

Нагадаємо, що 14 березня на 102 зателефонувала власниця квартири по пр. Центральному та повідомила, що жінка, яка знімала у неї помешкання, знайдена мертвою.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області