Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)

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Волонтерка: «Грибок, пліснява, все протерміноване, поїдене мишами і щурами. Хто має за це відповісти?»

За ухвалою суду рожищенським волонтерам передали медикаменти, на які тривалий час був накладений арешт. Поки допомога лежала на складі, майже все зіпсувалося й перетворилося на сміття.

Організація забрала 11 палет з гуманітарною допомогою. Серед речей – медикаменти від різних хвороб, знеболювальне, дороговартісне обладнання для контролю рівня цукру та введення інсуліну, бандажі для поранених, інші медичні вироби.

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп не розуміє, чому, ці дороговартісні товари було передано на зберігання волонтерам.

«За півтора року з ліків, які заїхали в Україну як гуманітарна допомога, стала куча мокрого з грибком сміття. Ми це все забрали до себе і пробуємо перебрати, щоб хоч частину віддати тим, кому вони потрібні. Не кажучи вже про те, що вартість медикаментів колись обчислювалась цифрою з багатьма нулями. Грибок, пліснява, все протерміноване, поїдене мишами і щурами. Хто має за це відповісти?», – обурилася волонтерка.

Такий вигляд зараз мають коробки з медикаментами, які передали рожищенським волонтерам

Такий вигляд зараз мають коробки з медикаментами, які передали рожищенським волонтерам
фото Віра Шварцкоп, Facebook
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп висловила сподівання, щоїї допис прочитають люди, яким дійсно болить те, що відбувається в тилу. «Офіс Президента України, зверніть увагу. Можливо ще не один такий вантаж лежить на чийомусь складі? В нашому випадку мова йде про 11 палет ліків. Далі буде. Ми поки що перебрали дві палети», – додала волонтерка.

Олена Новікова зауважила, що вона з іншими волонтерками перетинала кордон уночі, тож гуманітарну допомоги повинні були ввозити згідно з нововведеннями. Однак вона наголосила, що електронна система не працювала, а працівники митниці спілкувалися з жінками неетично, а також принижували їхню честь та гідність. Також волонтерка наголосила, що митники безпідставно вилучили у них автівку для ЗСУ. // Главком

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