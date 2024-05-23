Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)

Нині у громадській організації «Самооборона» міста Рожище волонтери намагаються відібрати бодай щось, що можна врятувати і використати за призначенням.

Організація забрала 11 палет з гуманітарною допомогою. Серед речей – медикаменти від різних хвороб, знеболювальне, дороговартісне обладнання для контролю рівня цукру та введення інсуліну, бандажі для поранених, інші медичні вироби.

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп не розуміє, чому, ці дороговартісні товари було передано на зберігання волонтерам.

«За півтора року з ліків, які заїхали в Україну як гуманітарна допомога, стала куча мокрого з грибком сміття. Ми це все забрали до себе і пробуємо перебрати, щоб хоч частину віддати тим, кому вони потрібні. Не кажучи вже про те, що вартість медикаментів колись обчислювалась цифрою з багатьма нулями. Грибок, пліснява, все протерміноване, поїдене мишами і щурами. Хто має за це відповісти?», – обурилася волонтерка.

Такий вигляд зараз мають коробки з медикаментами, які передали рожищенським волонтерам фото Віра Шварцкоп, Facebook

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням фото Віра Шварцкоп, Facebook

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп висловила сподівання, щоїї допис прочитають люди, яким дійсно болить те, що відбувається в тилу. «Офіс Президента України, зверніть увагу. Можливо ще не один такий вантаж лежить на чийомусь складі? В нашому випадку мова йде про 11 палет ліків. Далі буде. Ми поки що перебрали дві палети», – додала волонтерка.

Нагадаємо, з 1 грудня держава змінила правила ввезення гуманітарної допомоги . Благодійники понад місяць били на сполох й вимагали відкласти або удосконалити нововведення. Однак уже сьогодні система набула чинності, тож волонтери завозили допомогу за новими правила. Так, одна з користувачок мережі написала гнівний допис, у якому поділилася власним досвідом перетину кордону.

Олена Новікова зауважила, що вона з іншими волонтерками перетинала кордон уночі, тож гуманітарну допомоги повинні були ввозити згідно з нововведеннями. Однак вона наголосила, що електронна система не працювала, а працівники митниці спілкувалися з жінками неетично, а також принижували їхню честь та гідність. Також волонтерка наголосила, що митники безпідставно вилучили у них автівку для ЗСУ. // Главком