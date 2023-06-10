Кримський блогер-колаборант Таліпов розкрив подробиці підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС

Зокрема, Таліпов обурився дописами так званих російських «військових блогерів», які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони «в критичному стані ледь не на дерева залізли».

Насправді, як пояснив Таліпов, це все фейк: «Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня».

Це пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію.

Є висока вірогідність, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити «ворогом народу» чи «агентом українських спецслужб». Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі.

Олександр Таліпов: кримський z-блогер. Засновник та автор ресурсу «кримський смерш», який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України