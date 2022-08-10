15 років у в’язниці проведуть ще 3 бойовики т.зв. «ДНР», які воювали на боці РФ

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків терористичної організації «днр» і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого «4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку днр». Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини (Сумська область).

За даними слідства, 24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом військовослужбовців зс рф вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Встановлено, що окупанти задіювали зрадників для:

облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях;

здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.

Зібрана слідчими СБУ доказова база дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Слідство та оперативний супровід за цими кримінальними провадженнями проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Служба безпеки України