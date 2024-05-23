Гид покупателя: для чего нужен взломостойкий сейф с высокой степенью защиты

Современные реалии требуют принятия конкретных мер по защите ценного имущества, денег, драгоценностей наиболее действенным способом. Такую задачу может помочь решить взломостойкий сейф, а также комплексный подход к безопасности, который включает в себя установку сигнализации, видеонаблюдения и других охранных мер, отмечают эксперты компании ТАРГЕТГРУП.

Почему без сейфа не обойтись

Причин для принятия решения о приобретении и установке сейфа может быть несколько, считают специалисты компании. Его наличие позволяет оградить ценное имущество от хищения, пожара, доступа сторонних лиц и использования без разрешения владельца.

Для каких целей может понадобиться сейф:

Покупка оружия. В соответствии с требованиями законодательства хранить оружие разрешается только в специально оборудованных местах, отвечающих определенным критериям. В зависимости от конструкции такие изделия могут иметь разные размеры, различное внутреннее наполнение, форму и размеры. Они отличаются высокой степенью защиты от взлома и доступа посторонних лиц.

Высокий риск или небезосновательные опасения взлома квартиры, офиса с проникновением злоумышленников с целью хищения важных документов, ценностей, денег.

Стремление защитить важные предметы от пожара. Многие модели имеют высокую степень защиты от возгорания, стойко противостоят воздействию огня в течении определенного периода времени, что позволяет обеспечить надежную защиту ценного имущества от его потери в результате пожара.

Защита материальных ценностей компании. Это касается банковских, финансовых учреждений, а также магазинов, в которых расчеты выполняются с использованием наличных средств. В ювелирных магазинах, мастерских по ремонту и изготовлению изделий из драгоценных металлов использование такого специального оборудования является одним из условий их безопасной работы.

Преимущества взломостойких сейфов

Хранение ценностей в безопасном месте обеспечивает спокойствие владельца в сохранности своего имущества и его целостности. Поэтому стоит приобрести такое оборудование, чтобы предотвратить риск хищения драгоценностей, оружия, важных личных, корпоративных, рабочих, технических документов, имеющих ценность для их владельца.

В зависимости от количества и видов предметов, которые будут храниться в защищенном от взлома месте, зависит, какой модели отдать предпочтение с учетом ее конструкции.

Взломостойкие модели отличаются следующими преимуществами:

изготавливаются из прочного металла, просверлить который достаточно трудно;

для предотвращения риска выноса из помещения такие модели дополнительно оснащаются бетонной прослойкой, утяжеляющей изделие и обеспечивающей его устойчивость;

комплектация независимыми замками, конструкция которых предусматривает сложную систему открывания, увеличивает время на их вскрытие;

использование встроенных моделей позволяет спрятать их в мебели, сделать незаметными в интерьере.

Специалисты компании ТАРГЕТГРУП рекомендуют отдавать предпочтения взломостойким сертифицированным сейфам, что гарантирует прохождение этими изделиями всех специальных проверок и их соответствие указанному в паспорте уровню защиты.