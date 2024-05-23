Хто забороняє/дозволяє, той і має: чотири компанії з ліцензіями онлайн-казино мають відношення до влади – YouControl

Серед них є і бізнеси, де фігурують прізвища чинних депутатів Верховної Ради

За час діяльності комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 2021 до квітня 2024 року, видано 23 ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. “У чотирьох компаній простежуються зв’язки із представниками влади”, – повідомляють у новому дослідженні спеціалісти аналітичної системи YouControl.

Бізнес з мільярдними оборотами

За минулий рік онлайн-казино в Україні змогли офіційно заробити 55,6 млрд грн. Проте зі згаданих 23 компаній з офіційними ліцензіями, 7 ліцензій анульовано. Серед представників цього бізнесу є три компанії, які не подали фінзвітність за 2023 рік, а одна фірма з’явилася у 2024 році.

Онлайн-казино які пов’язані з владою та як саме – висновки розслідувачів

ТОВ “СІТІКОД” має ліцензію на онлайн-казино з листопада 2023 року. Цей бізнес має бенефіціара – Романа Балашова. “Особа з ідентичним ПІБ є керівником ТОВ “ГОРЕНИЧІ 16”. Бенефіціаром останньої у серпні 2021 — вересні 2023 року був Дмитро Миколайович Гронь. Людина зі схожим прізвищем, ім’ям та по батькові згадується в публікації медіа “НАШІ ГРОШІ” за 20.12.2019 року “На «довбенківські» фірми перевели 286 мільйонів за «вирішення питань» у Мінюсті – слідство”. В матеріалі йдеться і про юрфірму “Evris”, учасником якої є Андрій Довбенко — теж фігурант публікації. Дмитро Гронь — як старший юрист компанії “Evris”, опублікував колонку в “Економічній правді” 10.10.2018 року “Як залучити інвестиції та валюту”. Людина з ідентичним прізвищем, ім’ям та по батькові — Дмитро Миколайович Гронь, фігурує в деклараціях Миколи Гроня як син декларанта. Пан Микола Гронь подав низку декларацій кандидатів на голову чи його заступників різних структур. Також особа зі схожим ПІБ Дмитро Миколайович Гронь згадується в деклараціях народного депутата Єгора Чернєва від “Слуги народу” як власник автомобіля, яким на кінець 2022 року користувалась цивільна дружина депутата — Аліна Сухоцька”, – зазначено у публікації.

Платформа GGBET, що надає послуги онлайн-казино та букмекера дослідники пов’язують з народним депутатом Вадимом Столаром.

ТОВ “НЕЙТІВ АППС”, з ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет під брендом Super Gra, пов’язують з послом Грузії у РФ та керівником адміністрації експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Онлайн-казино “F1RST” працює за ліцензією ТОВ “ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ”. За дослідженням зв’язків навколо власності бізнесу, розслідувачі роблять висновок, що казино має певні зв’язки з екс-народним депутатом Володимиром Продивусом.

Онлайн-казино ТОВ “ЛІМОН” у звіті пов’язують з представником регіональної влади, а саме Андрієм Покровським – екс-депутатом Луцької міської ради.

Раніше повідомлялось, що українські спецслужби та Рада національної безпеки і оборони мають підготувати пропозиції щодо обмеження роботи онлайн-казино. Таке завдання їм дав президент Володимир Зеленський, відреагувавши на відповідну петицію, яка зібрала потрібну кількість голосів у рекордні терміни — за лічені години.

У традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що дав доручення голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. // Дзеркало тижня