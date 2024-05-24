Путінський «рупор» влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
А що забули «скрепні» рашисти в країні ворожої НАТИ?
Речник російського диктатора заявив, що рішення Норвегії не залишиться без відповіді.
Норвегія обмежує в’їзд росіянам – до країни не пустять тих громадян Росії, котрі приїжджають з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності». Спікер кремлівського диктатора Дмитро Пєсков влаштував з цього приводу істерику та назвав рішення норвезького уряду «дискримінаційним».
За словами Пєскова, уряд Норвегії обрав шлях погіршення двосторонніх російсько-норвезьких відносин. Речник диктатора наголосив, що відносини між країнами останнім часом не є якісними, та додав, що в цьому нібито винна не Росія.
До слова, із 3 жовтня Норвегія вводить заборону на в’їзд автомобілів з російськими номерами, але є винятки. «Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни», – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт. // Главком
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