Їв ложкою ікру біля «храму мистецтва». Поява сумнозвісного Лещенка здивувала очевидців

Лещенко з веселою компанією відвідали показ нової вистави модного режисера Івана Уривського

Позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко 22 травня відвідав виставу у Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка у Києві.

Під час антракту Лещенко та його колеги не пішли до буфету, а влаштували перекус просто перед входом до мистецького закладу на очах у сотень глядачів. Представник топ-менеджементу «Укрзалізниці» буквально ложкою їв ікру з банки. Відповідні фото «Главкому» надали очевидці, які цей вечір також проводили у театрі І. Франка.

Попри те, що через тривогу антракт затягнувся майже на годину. Трапеза відомого політика на вулиці так і не завершилася. Їсти він продовжив і після скасування тривоги вже у глядацькій залі головного драматичного театру країни, нехтуючи мінімальними правилами етикету.

Компанію Лещенку у цей вечір складали ще декілька відомих людей. Зокрема, народна депутатка восьмого скликання Світлана Заліщук, з якою у Лещенка раніше були стосунки. Під театром також було помічено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, а також модельєрку Лілію Пустовіт. // Главком