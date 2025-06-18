НАБУ розслідує окреме провадження щодо корупції керівництва митної служби

У справі про купівлю посад на митницях західних областей правоохоронці виділили в окреме провадження можливе одержання неправомірної вигоди службовцями Державної митної служби України.

Про це повідомили розслідувачам hromadske в НАБУ.

Йдеться про схему, яку влітку 2023 року розробили троє чоловіків для призначення «потрібних людей» очільниками митниць західних областей. За крісло керівника Львівської митниці вони збирались пропонувати мільйон доларів.

Ключові фігуранти справи:

Назар Шептицький — пасинок ексдиректора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна;

Олег Гаталяк — зять відомого контрабандиста Володимира Дідуха;

Руслан Черкаський — колишній заступник голови митної служби, який мав домовлятися з керівництвом митниці про призначення.

У прослуханих розмовах фігуранти обговорюють деталі схеми: «500 наперед після призначення, і за результатами місяця, наприклад, мільйон зібрали, ці 500 віднімаємо, а інше ділимо навпіл».

У серпні 2024 року в цій справі у теперішнього виконувача обов’язків голови митниці Сергія Звягінцева провели обшуки та вилучили телефони для експертизи.

Двоє фігурантів — Шептицький та Гаталяк — уже перебувають на лаві підсудних.