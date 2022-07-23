Мешканця Чернігівського району ув’язнено на 11 років за вбивство, вчинене з особливою жорстокістю

Вироком Куликівського районного суду Чернігівської області 46-річного чоловіка визнано винуватим у вчиненні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Козелецької окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що в листопаді 2021 року мешканець Чернігівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у присутності трьох малолітніх дітей, наніс своїй співмешканці не менше ста тридцяти ударів в різні частини тіла. Спричинені потерпілій удари завдали жінці сильних фізичних страждань та призвели до розвитку загрозливого для життя стану у вигляді травматичного шоку. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події, у житловому будинку, в якому проживали з обвинуваченим однією сім’єю. Приводом цьому стали ревнощі.

За вчинене вироком суду чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо оскарження вироку суду у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.

За інформацією Козелецької окружної прокуратури