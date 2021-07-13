Начальниця Служби у справах дітей Хмельницької ОДА вимагала $5000 за сприяння в усиновленні

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито начальника Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації.

За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини жінка вимагала 5 тис доларів США.

Після одержання цієї суми її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та обрання затриманій особі запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в області.

Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури