За фактом розгерметизації газової магістралі на Київщині відкрито кримінальне провадження
Повідомлення про вибухи та запах газу поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району до поліції надійшло на початку першої години ночі.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, кінологи, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво поліції Київщини, рятувальники та аварійні служби.
Упродовж години фахівці аварійної служби ліквідували витік газу. Жертв та потерпілих немає. Постачання електроенергії у населені пункти відновлено.
Попередня причина аварії — розгерметизація газопроводу.
Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз та встановлено всі причини і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби.
Відділ комунікації поліції Київської області