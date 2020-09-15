За фактом розгерметизації газової магістралі на Київщині відкрито кримінальне провадження

Повідомлення про вибухи та запах газу поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району до поліції надійшло на початку першої години ночі.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, кінологи, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво поліції Київщини, рятувальники та аварійні служби.

Упродовж години фахівці аварійної служби ліквідували витік газу. Жертв та потерпілих немає. Постачання електроенергії у населені пункти відновлено.

Попередня причина аварії — розгерметизація газопроводу.

Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз та встановлено всі причини і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби.

Відділ комунікації поліції Київської області