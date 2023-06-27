Начальника районної ДВС на Черкащині виправдали від хабара

Чорнобаївський районний суд Черкаської області визнав начальника місцевого відділу державної виконавчої служби невинуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 червня.

У січні 2021-го до керівника Чорнобаївського райвідділу ДВС прийшов боржник у виконавчому провадженні. Спілкуючись у службовому кабінеті, посадовець запропонував зняти арешт із рахунків і майна за 10 тисяч гривень. А вже наступного дня гроші він начебто отримав гроші і, кладучи їх у документи на письмовому столі, обіцяв скасувати арешт за пару годин того ж дня. Однак був викритий на гарячому.

Заявник розповів, що одного разу не зміг скористатися банківською картою і через «Дію» дізнався, що на нього відкрито виконавче провадження. Раніше він був поручителем по кредиту, потім було рішення суду про стягнення боргу і у виконавчому листі трапилася помилка – у сумі зазначено 398 тисяч замість 39 тисяч. У ДВС він повідомляв, що борг відсутній. Виконавець порадила йому звернутися до начальника. Останній повідомив, що потрібна довідка з банку про те, що немає заборгованості. 20 січня 2021 року він подав клопотання про закінчення виконавчого провадження та йому надали відповідь, що клопотання буде розглянуте в строк 45 днів. До ДВС приходив разів пʼять. 25 січня звернувся до суду із заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, яку суд залишив без руху. У розмові начальника райвідділу ДВС сказав, що через суд дорожче і довше і запропонував йому вирішити питання швидше та передав листок з написом 10000 грн. Спірозмовник вирішив повідомити про ці обставини правоохоронні органи та поїхав у приймальню СБУ. Наступного дня на нього наділи апаратуру, вручили гроші, які потрусили порошком. Свідок зайшов до кабінету і поклав на стіл кошти, питаючи чи закриє чиновник виконавче провадження.

Обвинувачений отримання хабара заперечував. Він розповів, що пояснював громадянину, що потрібні докази, що борг погашено, треба принести довідку з банку і ще заплатати виконавчий збір та інші витрати. Цей чоловік приходив систематично, коли йому заманеться, скандалив, говорив, що він не може виїхати на заробітки. Йому розʼяснювалося, що потрібно зробити, а він запитував, чи не можна це зробити інакше, на що чиновник нібито відповів, що не можна. Якось свідок подав заяву і копії документів, а саме рішення суду, що не було не завірене належним чином. Крім того, виконавчий лист виданий на суму 300 тисяч, а рішення суду про скасування на 30 тисяч. При перевірці рішення в реєстрі судових рішень не виявлено. У день, коли все сталося, був кінець місяця, у виконавчій службі готували звіти, день був дуже завантаженим, було багато поштової кореспонденції, багато конвертів. Відвідувач присів і почав розповідати. Обвинувачений стверджував, що говорив, що у випадку передачі документів виконавче провадження буде закрито кінця дня. Сказавши це вийшов, з кабінету, де до нього підійшли працівники СБУ. На краю столу знайшли згорток із грошима.

При освітленні ультрафіолетовою лампою долонь рук затриманогосвічення не виявлено. Слідів хімічної речовини, якою мітили гроші, не було і у змивах із рук обвинуваченого.

Експерт не зміг відповісти обвинувачений чи інша особа написала на папірці олівцем «10000».

Виправдуючи посадовця, суд зазначив, що не надано будь-яких конкретних, обʼєктивних і перевірених відомостей, які б свідчили, що обвинувачений розпочав злочинні дії ще до внесення відомостей до ЄРДР стороною обвинувачення не надано.

У заяві до СБУ чоловік повідомляє, що начальник Чорнобаївського ВДВС висловив вимогу неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн. за виключення його з єдиного реєстру боржників. Будь-яких достовірних відомостей про скоєння цього злочину до своєї заяви він не додав.

У ЄРДР зазначено, що керівник одного з районних відділів ДВС управління центрального міжрегіонального Міністерства юстиції вимагає від фізичної особи неправомірну вигоду в сумі 10 000 гривень за дії, що відносяться до його компетенції. У рапорті слідчого, яка вносила відомості до ЄРДР, зазначено про отримання з СБУ матеріалів щодо вимагання громадянином від громадянина неправомірної вигоди. Отже, слідство розпочато без будь-якої конкретизації та інформації про те, хто, за що вимагає, де, у кого і за яких обставин. Такий початок слідства, на думку суду, дозволяв провокацію і вибір учасників, в тому числі маніпуляції з заявником та визначенням майбутнього підозрюваного. Це дозволяло вчиняти підбурення до злочину та однозначно порушувало право на захист обвинуваченого вже на цій стадії розслідування.

Суд вважає, що дії заявника мали активний пошуковий характер, спрямований на надання неправомірної вигоди, оскільки саме він ініціював контакти з обвинуваченим – зустрічі, передачу коштів. Тобто є всі підстави стверджувати, що мала місце провокація,

Крім того, суд звертає увагу, що, автоматичне визначення слідчого судді для розгляду клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відбулося 28 січня 2021 року о 10 годині 46 хвилин, тобто за 16 хвилин до початку тої самої НСРД.

За версією сторони обвинувачення, за 16 хвилин відбувся розгляд слідчим суддею Черкаського апеляційного суду клопотання; виготовлення та вручення відповідної ухвали суду; прибуття слідчої з цією ухвалою до поліції та виготовлення відповідного доручення; передання цього доручення спецзвʼязком оперативному підрозділу та прибуття з міста Черкаси до смт Чорнобай для проведення НСРД, хоча відстань між цими населеними пунктами становить близько 40 км.

Суд вважає, що дана НСРД фактично розпочали без попереднього дозволу суду, а тому, суд зобовʼязаний визнати істотні порушення прав людини і основоположних свобод. Результати НСРД в визнані недопустимими доказами.

У вироку написано, що прокурор не довів, що в обвинуваченого був прямий умисел на скоєння злочину і мета одержати хабар. У матеріалах справи немає будь-яких доказів висунення вимоги неправомірної вигоди. При цьому суд враховує провокативний характер дій свідка-заявника.

Посадовця виправдали за відсутністю в його діях складу злочину.