За побиття 10-річної дівчинки винесено вирок жительці Соснівки на Львівщині

За публічного обвинувачення Червоноградської окружної прокуратури Львівської області 32-річну жінку визнано винною в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 КК України).

Їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в одному із міст Червоноградського району обвинувачена незаконно позбавила волі та побила дитину.

Пізно ввечері жінка напідпитку поверталась додому. По дорозі вона зустріла подружку своєї доньки, в якої з останньою напередодні був конфлікт.

Фігурантка вирішила помститись 10-річній дівчинці за суперечки з її дитиною.

Вона силоміць відвела потерпілу у квартиру своєї матері, в якій на той момент йшов ремонт і ніхто не проживав.

Там фігурантка почала жорстоко бити малолітню. Вона нанесла останній численні удари по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яним табуретом і металевим молотком.

Після чого жінка зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот скотчем, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, та закрила її у квартирі на ніч.

Зранку обвинувачена повернулась по потерпілу, вмила її та відпустила додому. При цьому пригрозила, щоб вона нікому не розказувала про вчинене.

Внаслідок побиття потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури